СМИ: Иран передал США семь условий для открытия Ормуза

Иран передал американской стороне через посредников семь условий, от выполнения которых зависит открытие Ормузского пролива.

Как передает 1news.az, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«Иран передал американской стороне через посредников семь условий для открытия Ормузского пролива, и пока эти семь условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие Ормузского пролива», — отметил собеседник агентства.

По его словам, открытие пролива полностью зависит от действий Вашингтона.