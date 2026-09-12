Традиция пить минеральную воду "Истису", заложенная президентами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом в Бишкеке, была продолжена в Кяльбаджаре помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.

Как сообщает Report, во время посещения представителями дипломатического корпуса завода "Истису" в Кяльбаджаре Хикмет Гаджиев и Моджтаба Демирчилу выпили минеральную воду "Истису", продолжив эту традицию.

Гаджиев отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Масуд Пезешкиан заложили хорошую традицию.

"Иными словами, мы решили продолжить эту традицию и выпить "Истису" вместе с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу. Мы также вместе подумаем над тем, как доставить воду "Истису" братскому иранскому народу. Уверены, что и они по достоинству оценят этот замечательный вкус", — сказал он.