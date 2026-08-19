Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере обороны - ФОТО

Между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана состоялись штабные переговоры по обсуждению перспектив военного сотрудничества.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, был проведен широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего военного сотрудничества, а также по ряду других вопросов.

В ходе встречи также был рассмотрен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2027 год, даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.