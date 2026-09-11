Завершился первый день поездки дипкорпуса в Карабах и Восточный Зангезур - ФОТО - ВИДЕО

В первый день поездки представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур был осуществлен осмотр ряда мест в Ханкенди и Шуше.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соответствии с программой поездки представители дипкорпуса сначала ознакомились с работами, проводимыми в Ханкендинском железнодорожном и автовокзальном комплексе. Участникам была предоставлена информация о работах, проделанных в комплексе.

Затем был посещен Культурный центр в Ханкенди. Здесь помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев приветствовал участников поездки. Представители дипкорпуса посетили Парк Победы, сфотографировались на память перед Триумфальной аркой.

В рамках поездки состоялось также знакомство с Карабахским университетом. Участникам поездки была предоставлена информация о созданных в университете условиях и его деятельности.

Затем представители дипкорпуса посетили швейную фабрику ООО AzCotton, функционирующую в Ханкенди, и ознакомились с деятельностью предприятия.

Поездка продолжилась в городе Шуша. Представителям дипкорпуса была предоставлена информация о проводимых в городе работах по восстановлению и созиданию. Дипломаты ознакомились со строительством Новой Шушинской мечети.

Затем были посещены Джыдыр дюзю, улица Карабах и центральная площадь города Шуша, а также «Дом Садыгджана» и мечеть Юхары Говхар Ага. Были также осмотрены расстрелянные памятники, расположенные на центральной площади города.

Дипломаты ознакомились с выставкой «Гейдар Алиев и Карабах» в Шушинском творческом центре.

Затем они посетили крепостные стены Шуши, перед которыми была сделана памятная фотография.

Представители дипкорпуса ознакомились с условиями, созданными в первом жилом квартале, и встретились с жителями города.

Участники поездки приняли участие в официальном приеме в Шуше, организованном по случаю Дня независимости Мексиканских Соединенных Штатов.

Поездка продолжится 12 сентября.