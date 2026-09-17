 Пашинян: после заморозки членства в ОДКБ для Армении открылись практически все рынки вооружений | 1news.az | Новости
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Пашинян: после заморозки членства в ОДКБ для Армении открылись практически все рынки вооружений

First News Media13:10 - Сегодня
Пашинян: после заморозки членства в ОДКБ для Армении открылись практически все рынки вооружений

После пражского соглашения 2022 года о взаимном признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета друг друга на основе Алма-Атинской декларации и заморозки Ереваном членства в ОДКБ практически все рынки вооружений для Армении открылись.

Об этом на международной конференции «Комплексная безопасность и устойчивость – 2026» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он заверил, что по состоянию на август 2022 года Армении ни одна страна не продавала оружие. Пашинян пояснил, что при этом Армении не передавали и то оружие, за которое она уже заплатила.

По оценке главы правительства, другие рынки были закрыты, так как потенциальные поставщики ссылались на то, что Армения – член ОДКБ, поэтому образцы вооружений могут попасть к третьим странам. «Кроме того, выражалась обеспокоенность, что проданное оружие может быть применено за пределами международно признанной территории Армении», – добавил премьер.

Он отметил, что ни одна соседняя страна не создала проблемы после военного парада 28 мая, так как было очевидно, что Армения не будет применять армию за пределами своей международно признанной территории, за исключением миротворческих миссий.

Пашинян заверил, что прежнее мышление постоянно создавало вызовы в сфере безопасности. «При этом мы пришли к этому не через аналитику, а жизнь заставила. После событий сентября 2022 года стало очевидно, что если модель мышления не изменить, то мы потеряем Армению. В 2022 году мы стояли на грани потери государственности, суверенитета, независимости Армении. Мы должны с этим считаться», – отметил он.

По его словам, безопасность – более многослойное явление, чем можно представить. «Формула безопасности до 2022 года была примитивной, поскольку состояла из одного предложения: «ОДКБ обеспечит нашу безопасность». Это предложение не имело ни продолжения, ни предисловия. Это была система из одного компонента», – подчеркнул Никол Пашинян.

Источник: News.am

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