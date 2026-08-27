На автомобильной дороге Локбатан – Гюздек построен новый мост - ВИДЕО

На автомобильной дороге Локбатан – Гюздек построен новый мост.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Отмечается, что однопролетный мост возведен на 2,2-м километре автодороги - на месте водопропускного сооружения, пришедшего в аварийное состояние из-за селевых потоков.

В результате проведенных работ обеспечена безопасность дорожного движения и полностью восстановлено транспортное сообщение.

Восстановительные работы были выполнены в соответствии с соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики.