С этой даты стартует онлайн-регистрация на уровень бакалавриата

Завтра стартует процесс регистрации лиц, поступивших на уровень бакалавриата.

Абитуриенты будут проходить регистрацию исключительно через портал my.gov.az.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Агентстве инноваций и цифрового развития (İRİA).

Отмечается, что регистрация продлится с 11:00 28 августа до 18:00 8 сентября. Лица, не прошедшие регистрацию с помощью соответствующей услуги и не получившие подтверждения от учебного заведения, будут исключены из списка поступивших.

Для регистрации абитуриентам необходимо сначала войти в личный кабинет на портале my.gov.az с помощью mygov ID (единая система входа). Затем в разделе портала «Услуги» в категории «Ведомства» выбрать Министерство науки и образования и перейти к представленной там услуге «Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях».

После перехода к услуге на экране отображаются персональные данные абитуриента. Проверив корректность информации, абитуриент знакомится с данными о поступлении и переходит к следующему этапу. Если при регистрации запрашивается документ, отсутствующий в электронной системе, его загружают в систему.

Далее в разделе «Льготный прием» абитуриент отмечает, желает ли он получить студентческий образовательный кредит, а также выбирает, относится ли он к социально уязвимой группе населения. При выборе ответа «Да» указывает соответствующий социальный статус и прикрепляет подтверждающие документы.

На финальном этапе абитуриент проверяет правильность введенных данных, дает согласие на сбор и использование информации и завершает регистрацию.

Абитуриенты могут отслеживать статус своего обращения в разделе «История услуг». Если обращение находится в статусе «Требуется оплата», оплатить обучение можно с помощью функции «Оплатить онлайн» либо, если оплата произведена другим способом, прикрепить подтверждающий документ через опцию «Загрузить квитанцию».

Процесс считается завершенным после проверки и подтверждения регистрационного обращения учебным заведением. Уведомление о подтверждении регистрации направляется гражданину в виде оповещения на платформе «mygov».