Азербайджанцы оказались в Непале во время масштабного наводнения: «Нам очень повезло» - ВИДЕО

В Непале продолжаются поисково-спасательные работы после масштабного наводнения на границе с Тибетом.

Стихийное бедствие привело к многочисленным жертвам, разрушению дорог и мостов и серьезным перебоям в транспортном сообщении. По данным непальских властей, обнаружены тела 165 погибших, еще 826 человек числятся пропавшими без вести. Более 529 пропавших — туристы. Ранее сообщалось, что среди них 466 иностранных граждан из 28 стран.

В соседнем Тибете, по данным китайских государственных СМИ, погибли как минимум три человека, более 558 человек числятся пропавшими без вести, в том числе не менее 260 иностранцев. Они находились в районе Гьиронга — одного из основных пограничных пунктов между Китаем и Непалом.

На фоне стихийного бедствия в Непале находятся также граждане Азербайджана. Как сообщил 1news.az Фархад Аширбейли, он путешествует вместе с двумя гражданами Азербайджана — Давудом Дегтяревым, Теймуром Ахундовым и гражданином России Алексеем Майоровым, имеющим вид на жительство в Азербайджане.

По словам Аширбейли, группа прибыла в Катманду в начале недели, после чего направилась в сторону города Бандипур. Из-за задержки с выездом путешественникам удалось избежать наиболее опасного участка дороги.

«Мы планировали выехать рано утром, однако решили задержаться и позавтракать. В результате выехали примерно на два часа позже. Когда мы продолжили движение, уже начался сход селя, и дорога оказалась заблокирована. Если бы мы выехали вовремя, то, вероятно, оказались бы отрезаны от внешнего мира. Полиция развернула нас примерно в ста с лишним километрах от столицы», — рассказал он.

После этого группа продолжила путь по проселочным дорогам и остановилась в безопасной местности севернее Катманду.

«Нам действительно очень повезло. Мы не оказались в зоне самого стихийного бедствия именно потому, что задержались с выездом. Сейчас мы находимся в безопасной зоне, на высоте, далеко от потока. От зоны бедствия нас отделяет примерно 50 километров», — отметил Аширбейли.

Основной проблемой для путешественников остается состояние дорог. Из-за размытых участков, разрушенных мостов и сильных заторов даже относительно небольшие расстояния приходится преодолевать за несколько часов.

«Дороги находятся в очень тяжелом состоянии. Огромное количество мостов и участков дорог размыто, образовались большие пробки. Здесь горный рельеф, перевалы, поэтому преодолеть 30–40 километров до Катманду сейчас может занять полдня», — сказал он.

Ситуацию дополнительно осложняют продолжающиеся ливни. По словам Аширбейли, в ночь на четверг в районе, где находится группа, шел сильный дождь, были перебои с электроснабжением.

При этом азербайджанские граждане поддерживают постоянную связь с дипломатическими представителями. Поскольку в Непале нет посольства Азербайджана, за ситуацию в стране отвечает посольство Азербайджана в Индии.

«Посольство сразу связалось с нами, уточнило наше местонахождение и предложило помощь. Мы сообщили, что находимся в безопасном месте. Представители Министерства иностранных дел также интересовались нашей ситуацией и возможностью эвакуации», — сообщил Аширбейли.

По его словам, путешественники также пытались выяснить, находятся ли в пострадавшем районе другие граждане Азербайджана.

«Насколько нам известно, мы, вероятно, одни из немногих азербайджанцев в этой части Непала. Я спрашивал об этом в посольстве, однако там также не располагают информацией о других гражданах. Если они есть, мы хотели бы связаться с ними и, возможно, оказать друг другу помощь», — отметил он.

Сейчас группа ожидает улучшения дорожной ситуации, после чего планирует продолжить путь в Катманду. Оттуда путешественники намерены вернуться в Баку.

«Самое главное для нас сейчас — безопасно добраться до столицы, оказаться ближе к аэропорту и вернуться в Баку. Надеемся, что в ближайшие день-два сможем попасть в Катманду», — сказал Фархад Аширбейли.

1news.az продолжит следить за развитием ситуации в Непале и состоянием находящихся там граждан Азербайджана.