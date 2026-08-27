Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим - ПРИЧИНА

Сегодня вечером в 20:00 в связи с матчем плей-офф УЕФА Лиги конференций, в котором футбольный клуб «Карабах» встретится с нидерландским «Твенте» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, изменится режим работы Бакинского метрополитена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен», станция «Гянджлик» будет работать в усиленном режиме, а резервные поезда будут подготовлены к выходу на линию. Также будет задействован дополнительный персонал на основе дежурств. На станциях «Нариманов» и «28 Мая» будут приняты дополнительные меры.

В течение дня поезда продолжат движение по действующему графику.