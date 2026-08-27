Увидят ли жители Азербайджана последнее лунное затмение года?

28 августа состоится последнее затмение этого года.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н. Туси.

Отмечается, что это будет частичное лунное затмение. То есть тень Земли не закроет Луну полностью. Частичное лунное затмение происходит в том случае, когда Луна не попадает точно в точку пересечения орбит Земли и Луны. Плоскость орбиты Луны образует с плоскостью орбиты Земли угол всего в 5 градусов. Поскольку этот угол невелик, Луна не проходит точно по линии между Землей и Солнцем каждый месяц. По этой причине затмения происходят не ежемесячно, а лишь тогда, когда Луна, Земля и Солнце находятся в соответствующей конфигурации — на одной прямой или с незначительным отклонением. Лунное затмение возможно только в фазе полнолуния.

Затмение начнется 28 августа в 05:23 и завершится в 11:01. Его можно будет наблюдать в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, а также в районах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. В Азербайджане на 05:35 приходится время гражданских сумерек, и хотя Луна будет находиться над горизонтом, спустя всего 12 минут после начала затмения начнет рассветать. Этот период совпадет с фазой полутеневого затмения, которое сложно различить невооруженным глазом — оно ощущается лишь как незначительное уменьшение яркости Луны.

Отметим, что из трех предыдущих затмений 2026 года — двух солнечных и одного лунного — ни одно не наблюдалось с территории Азербайджана. В 2027 году произойдет в общей сложности пять затмений: два солнечных и три лунных. Из них с территории Азербайджана можно будет наблюдать полутеневое лунное затмение 21 февраля и полное солнечное затмение 2 августа. Поскольку во время солнечного затмения Азербайджан не попадет в полосу полной тени, на территории страны оно будет наблюдаться как частичное.