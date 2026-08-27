Максим Галкин поделился кадрами из Баку – ФОТО

Российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram новую серию фотографий, сделанных в Баку.

На кадрах артист запечатлен во время прогулки по Старому городу, а также на фоне Центра Гейдара Алиева. Публикацию Галкин сопроводил изображением в виде птицы.

При этом артист не уточнил, когда именно были сделаны фотографии. В частности, неизвестно, находится ли М.Галкин в Баку сейчас или снимки были сняты во время его предыдущего визита в азербайджанскую столицу.

Напомним, 8 мая в Бакинском конгресс-центре состоялся юбилейный концерт Максима Галкина «50!». Во время своего визита артист также прогулялся по Ичери-шехер и поделился фотографиями из Старого города.

На данный момент подтвержденной информации о том, что Максим Галкин вновь находится в Баку, пока нет.



