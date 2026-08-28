Два часа в день, скрытые лайки и контроль родителей: что изменится в Instagram и Facebook для детей

Компания Meta согласилась на урегулирование в размере 18 миллиардов долларов по делу, связанному с обвинениями в нарушении прав детей и ненадлежащем обращении с их персональными данными.

В рамках соглашения владельцу Instagram и Facebook предстоит внести масштабные изменения в работу социальных сетей для несовершеннолетних пользователей. Новые правила затронут продолжительность использования платформ, уведомления, рекомендации, отображение лайков, личные сообщения, родительский контроль и способы определения возраста пользователей.

Одним из наиболее заметных нововведений станет ограничение времени использования платформ. Для пользователей младше 18 лет по умолчанию будет установлен дневной лимит в два часа. Сам подросток не сможет самостоятельно увеличить разрешенное время, а изменить настройки смогут родители с помощью инструментов родительского контроля. Кроме того, каждые 15 минут система будет напоминать пользователю о необходимости сделать перерыв.

При этом личная переписка не будет включаться в установленный двухчасовой лимит. Подросток сможет продолжать пользоваться функцией сообщений даже после того, как основное время использования социальной сети будет исчерпано.

Отдельные ограничения будут действовать в ночные и учебные часы. С полуночи до шести утра для подростковых аккаунтов предусмотрен специальный ночной режим. В этот период использование платформ будет ограничиваться, чтобы сократить ночную активность и снизить вероятность того, что социальные сети будут мешать полноценному сну.

В учебные дни с восьми утра до трех часов дня будут отключаться уведомления. Таким образом, Meta намерена сократить количество отвлекающих сигналов во время школьных занятий. Большинство предусмотренных соглашением изменений должно быть реализовано в течение шести месяцев, часть функций станет настройками по умолчанию, другие будут доступны в качестве дополнительных опций.

Изменения коснутся и механики взаимодействия с публикациями. Подростки больше не будут видеть количество лайков и других реакций под постами. При этом сама возможность ставить отметки «нравится» и реагировать на публикации сохранится. Ограничение направлено на то, чтобы уменьшить значение показателей популярности контента и снизить давление, связанное с постоянным сравнением собственной активности с активностью других пользователей.

Meta также планирует ограничить использование подростками фильтров, которые предназначены для изменения внешности. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно отключать автоматическое воспроизведение видео. Еще одной возможностью станет выбор ленты, которая не строится исключительно на основе алгоритмических рекомендаций.

Отдельный блок изменений связан с родительским контролем. Взрослые смогут получать больше информации об активности несовершеннолетнего и при необходимости корректировать настройки его аккаунта. Для использования этих возможностей потребуется согласие как родителя, так и подростка.

В частности, родители смогут отслеживать, сколько времени ребенок проводит в Instagram или Facebook, а также получать информацию о пользователях, с которыми он общается. Дополнительные уведомления будут связаны с потенциально опасными ситуациями. Система должна информировать родителей в случае, если несовершеннолетний отправляет сообщение пользователю старше 18 лет.

Отдельно будет отслеживаться поиск по темам, которые могут свидетельствовать о проблемах с психологическим состоянием подростка. Родители смогут получать уведомления, если ребенок ищет информацию, связанную с суицидом, самоповреждением или расстройствами пищевого поведения.

Еще одним направлением работы станет совершенствование технологий определения возраста. Meta согласилась участвовать в разработке отраслевого стандарта, который должен помочь социальным платформам точнее устанавливать возраст пользователей. Необходимость таких механизмов связана с тем, что подростки могут указывать при регистрации недостоверную дату рождения и тем самым обходить возрастные ограничения.

Новая система подтверждения возраста должна регулярно проходить независимую проверку. Для пользователей в возрасте от 13 до 15 лет предусмотрен показатель ложных срабатываний не более трех процентов, а для подростков от 16 до 17 лет - не более десяти процентов. Meta заявила, что будет инвестировать в дальнейшее развитие технологий возрастной верификации.

Таким образом, соглашение предусматривает комплексное изменение подросткового режима в Instagram и Facebook. Помимо ограничения экранного времени, компания меняет работу уведомлений, алгоритмических рекомендаций, визуальных инструментов и системы взаимодействия с контентом. Одновременно расширяются возможности родителей по контролю активности детей, а сама Meta берет на себя дополнительные обязательства по определению возраста пользователей.

Источник: Aljazeera