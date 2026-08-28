В одной из вилл Sea Breeze произошло возгорание - ВИДЕО

В Sea Breeze на территории одной из вилл произошло возгорание.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что пришлось вызывать пожарный расчет.

На место прибыли пожарные, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня и более тяжелых последствий.

«Спасибо нашей команде и всем службам, которые оперативно подключились и были на месте. Пожарные и сотрудники МЧС сработали четко и профессионально. Ситуация полностью урегулирована», — отметил Эмин Агаларов в социальных сетях.