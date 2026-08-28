В одной из вилл Sea Breeze произошло возгорание - ВИДЕО
В Sea Breeze на территории одной из вилл произошло возгорание.
Ситуация оказалась настолько серьезной, что пришлось вызывать пожарный расчет.
На место прибыли пожарные, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня и более тяжелых последствий.
«Спасибо нашей команде и всем службам, которые оперативно подключились и были на месте. Пожарные и сотрудники МЧС сработали четко и профессионально. Ситуация полностью урегулирована», — отметил Эмин Агаларов в социальных сетях.
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