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Общество

Две женщины пострадали из-за сильного ветра в Баку

Феликс Вишневецкий10:05 - Сегодня
Две женщины пострадали из-за сильного ветра в Баку

В результате сильного ветра две женщины были госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения.

27 августа в 20:20 женщина 1952 года рождения получила травму, упав из-за сильного ветра. После медицинского обследования ей был поставлен диагноз - перелом IV плюсневой кости правой стопы. Ей оказана соответствующая медицинская помощь.

В тот же день в 20:40 женщина 1987 года рождения получила травму руки в результате удара дверью, которую сдвинул сильный ветер. В ходе медицинского обследования у нее была диагностирована рваная рана III и IV пальцев левой руки. Ей также оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние обеих пострадавших оценивается как удовлетворительное. После оказания медицинской помощи они были выписаны домой для амбулаторного лечения. Им даны соответствующие рекомендации по лечению и медицинскому наблюдению в домашних условиях.

«Призываем граждан соблюдать осторожность при сильном ветре и по возможности не находиться на открытых участках, вблизи деревьев, рекламных конструкций и других объектов, которые могут представлять опасность» - отмечают в минздраве.

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