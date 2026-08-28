МВД: Мошенники сдают несуществующие квартиры студентам перед началом учебы

Министерство внутренних дел обратилось к студентам с призывом не стать жертвами мошенничества.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в связи с приближением нового учебного года вырос спрос на аренду жилья среди студентов, планирующих обучение в столице и различных регионах страны:

«Пользуясь этой ситуацией, мошенники размещают на различных онлайн-площадках фейковые объявления об аренде квартир и обманывают граждан.

В таких случаях злоумышленники обычно предлагают жилье по привлекательной цене и под предлогом «бронирования» квартиры требуют предоплату (задаток). После перевода денежных средств связаться с автором объявления становится невозможно: он перестает отвечать на звонки и сообщения.

В связи с этим еще раз призываем граждан, и в особенности студентов, ни в коем случае не переводить деньги заранее, не осмотрев квартиру лично и не удостоверившись в личности арендодателя, а также в достоверности сведений о жилье.

Кроме того, рекомендуется проявлять особую бдительность в отношении квартир, предлагаемых по ценам значительно ниже рыночных, а также лиц, подгоняющих фразами вроде «срочно отправьте задаток» или «другой клиент уже ждет».

При столкновении с подобными фактами незамедлительно сообщайте в полицию».