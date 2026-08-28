В небе над Баку будет виден метеорный поток Ауригиды

С сегодняшнего дня до 5 сентября будет активен метеорный поток Ауригиды.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), пик активности метеорного потока придется на 1 сентября.

Согласно информации, метеоры Ауригиды входят в атмосферу Земли со скоростью около 66–67 км/с. Из-за столь высокой скорости они оставляют в атмосфере яркие, но кратковременные вспышки. Подавляющее большинство метеоров полностью сгорает на высоте 70–100 км и не достигает поверхности Земли.

Наиболее благоприятное время для наблюдения за Ауригидами из Баку — ночь с 31 августа на 1 сентября, особенно в часы от полуночи до рассвета. В это время радиант поднимается достаточно высоко над горизонтом.

Поскольку максимальная высота радианта для Баку составляет около 61°, при реальных наблюдениях можно будет увидеть в среднем до 5 метеоров в час.

Для наблюдения за метеорным потоком телескоп не требуется. Наилучшего результата можно достичь при наблюдениях невооруженным глазом под открытым небом, вдали от городских огней. Смотреть рекомендуется не прямо на радиант, а на участок неба в 30–40° от него, так как именно в этом направлении следы метеоров выглядят длиннее и отчетливее.