В Баку пресечены незаконные реконструкционные работы на охраняемых государством памятниках

На основании информации, поступившей из минкультуры в Управление производств вне уголовного преследования Генеральной прокуратуры, проведено расследование в связи с проведением без соответствующего согласования ремонтных, реставрационных, реконструкционных и иных работ на находящихся под государственной охраной памятниках истории и культуры, расположенных в Баку.

В ходе расследования установлено, что в нарушение требований законодательства и без получения соответствующего согласования реконструкционные работы проводились в нежилых объектах, расположенных по адресам: улица Низами, 81 и проспект Бюльбюля, 36C в Насиминском районе Баку, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Данные объекты являются памятниками архитектуры местного значения — аналогичные нарушения выявлены в мечети, расположенной в поселке Бузовна Хазарского района, также являющейся памятником архитектуры местного значения.

По результатам расследования в целях предотвращения повторения выявленных нарушений лицам, допустившим указанные действия, прокуратурой объявлено предупреждение как мера прокурорского воздействия.

Отметим, что согласно Закону АР «Об охране памятников истории и культуры», охрана памятников истории и культуры обеспечивается государством. Не допускается изменение художественно-эстетического облика памятников, нарушение их целостности, а также проведение ремонтных, строительных, реставрационных, реконструкционных и иных работ, которые могут представлять для них угрозу, без соответствующего согласования в установленном законодательством порядке.

Предупреждение не исключает предусмотренную законодательством административную и уголовную ответственность.

Так, согласно статье 231 Кодекса об административных проступках АР, нарушение установленных требований по охране культурных ценностей, в том числе проведение реконструкционных, реставрационных, консервационных и иных работ без соответствующего согласования в предусмотренных законодательством случаях, влечет административную ответственность.

Вместе с тем умышленное повреждение или уничтожение охраняемых государством культурных ценностей в предусмотренных законом случаях может повлечь уголовную ответственность по статье 246 Уголовного кодекса АР, а действия, повлекшие их уничтожение по неосторожности, — по статье 246-1 данного Кодекса.

«Памятники истории и культуры являются важной частью национального культурного наследия нашего народа. Сохранение их исторических и архитектурных особенностей имеет особое значение для передачи нашего национального наследия будущим поколениям. Призываем граждан и соответствующих лиц перед проведением любых ремонтных, реставрационных, реконструкционных и иных работ на памятниках, находящихся под государственной охраной, строго соблюдать установленные законодательством требования и процедуры согласования. Сохранение нашего исторического и культурного наследия — это не только юридическая, но и моральная ответственность», — отмечают в Генеральной прокуратуре.