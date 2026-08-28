МИД Азербайджана: Преступления в Баллыгая должны получить правовую оценку - ФОТО

Преступления, совершенные в Баллыгая, должны получить надлежащую правовую оценку.

Как сообщает 1news.az, соответствующее заявление опубликовано на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".

"28 августа исполняется 34-я годовщина массового убийства мирных азербайджанцев, совершенного вооруженными силами Армении в селе Баллыгая Горанбойского района.

Мы с глубоким уважением чтим память невинных людей, погибших в Баллыгая, и вновь подчеркиваем важность того, чтобы совершенные преступления против человечности получили правовую оценку, а виновные понесли заслуженное наказание перед лицом правосудия", - говорится в публикации.