Буданов: Украина готовится к мирным переговорам в октябре

Новый раунд мирных переговоров в трехстороннем формате между США, Украиной и РФ может состояться в октябре.

Как передает 1news.az, об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на полях встречи YES в Киеве.

"Готовимся. На октябрь", – сказал Буданов.

Он также подтвердил, что речь идет о трехстороннем формате. Впрочем, он не стал комментировать возможное место проведения переговоров.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал содержательными переговоры спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киеве и Москве в минувшие выходные, выразив надежду, что они помогут проложить путь к возобновлению переговоров.

Напомним, что 6 сентября Уиткофф и Кушнер находились в Киеве, где провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также с европейскими партнерами. Накануне они посетили Москву, где встретились с российским лидером Владимиром Путиным.

После встречи президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вернуться к трехсторонним переговорам о прекращении войны с участием США и России. Также он сообщил о договоренности о следующей встрече с участием представителей Украины, США и Европы.