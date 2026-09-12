Эми Карлон: США ожидают продолжения взаимных визитов представителей Азербайджана и Армении

США ожидают продолжения взаимных визитов представителей Азербайджана и Армении в рамках содействия установлению прочного мира на Южном Кавказе.

Об этом корреспонденту Report в Карабахе заявила временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон, которая в составе делегации иностранного дипломатического корпуса посещает регион.

По ее словам, подобные обмены визитами не являются необычной практикой — это часть процесса по содействию установлению долгосрочного мира в регионе.

«Я уже посетила Ереван пару недель назад, и такие обмены визитами для нас не являются чем-то необычным. Это часть нашего процесса по содействию установлению прочного мира на Южном Кавказе. Это были взаимные визиты, которые мы осуществили», — сказала Карлон.

Она также отметила, что США продолжают развивать сотрудничество с Азербайджаном по направлениям, обозначенным в Хартии о стратегическом партнерстве.

По словам дипломата, среди ключевых направлений — развитие связности, включая Маршрут Трампа по международному миру и процветанию (TRIPP), экономические инвестиции и связность с акцентом на искусственный интеллект и центры обработки данных, а также оборонное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности.