Погода на субботу: В Баку ожидается сильный ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 29 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами будет усиливаться северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днем – 28-31° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью – 60-70%, днем – 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди. Ночью и вечером в отдельных местах возможны кратковременные ливни, местами интенсивные, гроза и град. Ночью и утром в некоторых горных районах временами будет наблюдаться туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 32-36° тепла, в горах ночью -13-18° тепла, днем -20-25° тепла.