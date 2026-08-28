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Расследуются обстоятельства смерти переводчика Зии Мурадова - Генпрокуратура

First News Media13:36 - Сегодня
Расследуются обстоятельства смерти переводчика Зии Мурадова - Генпрокуратура

Стала известна причина смерти переводчика издательства «Qanun» Зии Мурадова.

По данным правоохранительных органов, Зия Мурадов скончался от сердечного приступа. Трагедия произошла 2 августа в районе села Ханагах Губинского района во время горного похода.

Как сообщалось ранее, Мурадов отправился в горы в составе туристической группы из 17 человек. О его смерти общественности стало известно лишь спустя некоторое время после произошедшего.

О кончине переводчика сообщил в социальных сетях руководитель издательства «Qanun» Шахбаз Худуоглу.

Сестра погибшего Айтен Мурадова, проживающая в Париже, после получения известия о смерти брата приехала в Газах, где живет семья. По ее словам, у родственников возникли вопросы относительно обстоятельств произошедшего, в связи с чем они обратились в соответствующие органы с просьбой провести расследование.

Семья также заявила о желании провести эксгумацию тела для точного установления причины смерти.

В настоящее время прокуратура продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

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