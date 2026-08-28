Убийство на рынке в Гяндже: задержан сын погибшей 64-летней женщины - ФОТО

На территории одного из городских рынков в Гяндже произошло убийство.

Как сообщает «Qafqazinfo», 64-летняя Лалезар Вердиева (1962 года рождения) была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с ножевым ранением. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.

По предварительной версии, преступление совершил сын погибшей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении смертельных ранений режущим предметом - 44-летнего Рамина Исмаилова.

По факту проводится расследование.