Убийство на рынке в Гяндже: задержан сын погибшей 64-летней женщины - ФОТО
На территории одного из городских рынков в Гяндже произошло убийство.
Как сообщает «Qafqazinfo», 64-летняя Лалезар Вердиева (1962 года рождения) была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с ножевым ранением. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.
По предварительной версии, преступление совершил сын погибшей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении смертельных ранений режущим предметом - 44-летнего Рамина Исмаилова.
По факту проводится расследование.
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