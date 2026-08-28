Умер самый молодой монарх в мире

В Уганде в возрасте 34 лет умер король королевства Тооро Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV.

О его смерти сообщил премьер-министр королевства Кальвин Армстронг Рвомиире Акиики. На момент восшествия на престол в 1995 году Рукиди IV стал самым молодым правящим монархом в мире.

По словам премьер-министра, король умер около 22:00 по местному времени в четверг. Причина смерти официально не сообщается. Незадолго до появления информации о кончине монарха министр правительства Уганды Балаам Баругахара заявил, что Рукиди IV проходил лечение в Соединенных Штатах.

«С глубокой печалью и тяжелым сердцем я объявляю о кончине Его Величества Омукамы Тооро», — сообщил Акиики в социальных сетях.

Король возглавлял королевство Тооро, расположенное на западе Уганды, неподалеку от границы с Демократической Республикой Конго. В состав традиционного королевства входят территории, исторически связанные с народом тооро.

Хотя Уганда является республикой, в стране продолжают существовать несколько традиционных монархий. Их правители не обладают значительными государственными полномочиями и не участвуют непосредственно в управлении страной, однако сохраняют заметное влияние в культурной, общественной и социальной жизни своих регионов.

Рукиди IV получил корону в чрезвычайно юном возрасте. Он был провозглашен королем 12 сентября 1995 года, когда ему было всего три года. Монарх сменил на престоле своего отца, Рукирабасаи Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими III, после его смерти.

Несмотря на возраст, новый король постепенно стал важной фигурой общественной жизни Тооро. На протяжении многих лет его деятельность была связана прежде всего с сохранением культурных традиций королевства, общественными инициативами и взаимодействием с местными жителями.

В апреле премьер-министр Тооро, поздравляя монарха с днем рождения, подчеркивал его близость к молодому поколению. По его словам, возраст Рукиди IV не должен был восприниматься как недостаток, поскольку позволял ему лучше понимать проблемы современной молодежи и предлагать новые подходы к развитию региона.

Рукиди IV не был женат. Однако после объявления о его смерти премьер-министр заявил, что монарх оставил наследника, поэтому вопрос о дальнейшем престолонаследии, по его словам, не должен привести к неопределенности.

Смерть короля вызвала широкую реакцию в Уганде. Сообщения о кончине Рукиди IV быстро распространились в социальных сетях, а национальные средства массовой информации уделили этому событию значительное внимание.

Соболезнования выразили представители общественной и политической жизни страны. В частности, известный угандийский музыкант и оппозиционный политик Боби Вайн назвал известие о смерти короля крайне тяжелым и пожелал покойному вечного мира.

Рукиди IV провел на престоле почти три десятилетия. За это время он стал одним из наиболее узнаваемых традиционных правителей Уганды. Его королевство, несмотря на отсутствие формальной политической власти, продолжает играть важную роль в общественной и культурной жизни западной части страны.