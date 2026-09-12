Маск и Альтман поддержали призыв главы Anthropic к сдерживанию развития ИИ

Миллиардер Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман поддержали призыв главы компании Anthropic Дарио Амодеи о необходимости замедления развития искусственного интеллекта.

Как передает 1news.az, об этом Маск и Альтман написали в соцсети Х.

Ранее Амодеи опубликовал программное эссе, в котором предложил трехступенчатый план по сдерживанию гонки ИИ-систем. По его словам, за последние месяцы он убедился, что развитие нейросетей ускорилось настолько, что может выйти из-под контроля: если ничего не предпринять, рой ИИ-агентов будет способен «захватить весь интернет» уже в ближайшие 6–12 месяцев.

Реакция главы Tesla и SpaceX на публикацию оказалась предельно лаконичной. В своем сообщении Маск ограничился короткой фразой: «Дарио прав». Несколько часов спустя Альтман также поддержал эту идею, заявив, что его компания внедрит одну из предложенных Амодеи мер предосторожности. «Я согласен с Дарио в том, что нам нужно двигаться постепенно», — написал Альтман в X, отметив, что этот вопрос был главной темой обсуждения в OpenAI в последние недели.

Альтман ранее призывал замедлить развитие искусственного интеллекта. В посте от 18 августа на платформе X он сообщил, что OpenAI приостановила некоторые продвинутые методы обучения ИИ, чтобы обеспечить соответствие стандартам по мере совершенствования технологий.