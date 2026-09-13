Парижский суд встал на сторону журналистки, называвшей жену Макрона мужчиной

Адвокат французской журналистки Наташи Рей Франсуа Данглеан заявил, что она окончательно выиграла судебное разбирательство по делу о клевете, инициированному Брижит Макрон и ее братом Жан-Мишелем Тронье.

В 2021 году Рей и Амандин Руа распространили утверждения о том, что супруга президента Франции якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

В сентябре 2024 года суд признал обеих женщин виновными в клевете и обязал их выплатить компенсации Брижит Макрон и ее брату.

Однако в июле 2025 года Парижский апелляционный суд отменил приговор и оправдал Рей и Руа по всем пунктам обвинения.

После этого Брижит Макрон, Жан-Мишель Тронье и прокуратура обжаловали решение в Кассационном суде.

Само решение апелляционного суда не касалось вопроса о поле Брижит Макрон и не подтверждало распространявшиеся в интернете утверждения о ее биографии.