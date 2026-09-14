Глава СГБ Грузии подал в отставку, получил новое назначение - ОБНОВЛЕНО

Гека Геладзе займет должность заместителя министра внутренних дел Грузии.

Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Своими знаниями и опытом он значительно усилит команду Министерства внутренних дел Грузии. Еще раз благодарю господина Геку Геладзе за проделанную работу и желаю ему успехов», — заявил Ираклий Кобахидзе.

На должность главы Службы государственной безопасности премьер-министр представил Тамаза Борашвили.

13:13

Руководитель Службы государственной безопасности Грузии Гека Геладзе написал в соцсетях, что подал заявление об уходе с должности.

«В результате консультаций с политической командой я продолжу работу в другом ведомстве, где буду и дальше с полной ответственностью служить интересам нашей страны и общества», — сообщил Геладзе.

Геладзе в 2025–2026 годах занимал должности министра внутренних дел, а затем руководителя Службы госбезопасности Грузии.