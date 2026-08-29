Не стало известного азербайджанского художника Эльчина Джабарова

В прошлую субботу после продолжительной болезни, на 59-м году жизни, скончался один из известных художников Азербайджана, преподаватель Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Эльчин Агарза оглу Джабаров.

Эльчин Джабаров был художником многогранного таланта. Его творческий путь охватывал живопись, графику, книжную иллюстрацию, керамику и декоративную скульптуру. На протяжении многих лет он вносил вклад не только в развитие отечественного изобразительного искусства, но и в воспитание нового поколения художников.

Эльчин Джабаров родился в 1967 году в Баку. Интерес к искусству проявился у него еще в детские годы. В 1980 году работы шестиклассника Эльчина Джабарова, выполненные акварелью и гуашью по мотивам произведений Александра Дюма, Виктора Гюго, Вальтера Скотта и других европейских писателей, были представлены на Всесоюзном конкурсе детского рисунка в Ереване и заняли одно из ведущих мест.

После окончания восьмилетней школы №176 он продолжил образование в художественно-техническом профессиональном училище в поселке Бакиханов. Уже в этот период будущий художник участвовал в оформлении интерьеров учебного заведения, создавал настенные росписи и плакаты.

В 1991–1997 годах Эльчин Джабаров учился на факультете керамики Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. С 1990-х годов он был постоянным участником традиционных республиканских осенних выставок. Зрители и специалисты высоко оценивали его работы, выполненные маслом в различных жанрах, а также произведения малой декоративной скульптуры.

Особое место в творчестве художника занимала книжная графика. С конца 1990-х годов он активно работал в этой области, создавая иллюстрации к произведениям азербайджанских и зарубежных авторов.

Одним из значительных достижений Эльчина Джабарова стала работа над изданием «Кабуснаме», иллюстрированная версия которого в 2006 году заняла первое место на конкурсе книг стран СНГ в Москве. Годом позже на международной книжной ярмарке в Москве высокую оценку получили его иллюстрации к книгам азербайджанского писателя Кямала Абдуллы «Дневник без даты», Тамары Крюковой «Костя и Ника» и Георгия Мишева «Сирота при живых родителях».

Художник также работал над оформлением произведений выдающегося азербайджанского писателя и литературоведа Мир Джалала Пашаева. Его иллюстрации к романам «Манифест молодого человека», «Воскресший человек», «Куда ведет наш путь?» и другим произведениям отличались глубоким пониманием исторической эпохи, атмосферы и внутреннего мира героев.

Отдельного внимания заслуживает альбом «Старый Баку», ставший одной из наиболее известных работ Эльчина Джабарова в области графики. В его работах Ичеришехер и старые кварталы столицы предстают не просто как архитектурные памятники, а как живое пространство, хранящее память поколений. Художнику удалось соединить точность наблюдения, любовь к родному городу и художественное воображение, создав собственный узнаваемый взгляд на древний Баку.

Еще одной важной страницей творческой деятельности Эльчина Джабарова стало участие в реставрации уникальных мозаичных панно станции Бакинского метрополитена «Низами Гянджеви». Вместе со своим братом, художником Зохрабом Джаббаровым, он принимал участие в восстановлении знаменитых мозаик, созданных по мотивам «Хамсе» великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Будучи специалистом по керамике, Эльчин Джабаров внес свой вклад в эту кропотливую работу по сохранению уникальных произведений.

Как отмечалось искусствоведами, Эльчин Джабаров отличался индивидуальной творческой манерой, умением создавать завершенные, гармоничные композиции, каждая из которых воспринималась как самостоятельное произведение искусства.

Параллельно с творческой деятельностью Эльчин Джабаров занимался педагогической работой, передавая свой опыт и знания молодому поколению как старший преподаватель кафедры изобразительного искусства художественного факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Уход Эльчина Джабарова — тяжелая утрата для азербайджанского искусства. Его произведения, иллюстрации и графические работы останутся частью культурного наследия страны, а память о нем — в сердцах коллег, учеников и всех, кому было дорого его творчество.



Allah rəhmət eləsin!