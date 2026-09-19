Рубио заявил, что сделка по Гренландии обеспечивает интересы США в Арктике

США исходят из того, что договоренности по Гренландии с Данией окончательно обеспечивают интересы Вашингтона в сфере безопасности в Арктике.

Такую позицию изложил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, договоренности «полностью снимают озабоченности [США] в сфере национальной безопасности, касающиеся Гренландии», а также «окончательно обеспечивают интересы США в сфере безопасности в Арктике».

«Гренландия всегда будет зоной стратегической обороны Северной Америки, и [присутствие] там или в прилегающих районах каких-либо противников недопустимо», — написал Рубио в X.