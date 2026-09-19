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Бундесвер отказывает русским немцам в службе на восточном фланге НАТО

First News Media10:27 - Сегодня
Бундесвер отказывает русским немцам в службе на восточном фланге НАТО

Бундесвер (ВС ФРГ) отказывает русским немцам служить в бригаде в Литве по соображениям безопасности. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Издание поясняет, что немецкие военнослужащие проходят проверку на безопасность, и некоторые провалили ее из-за своих российских или белорусских корней. Продолжать службу в бундесвере им разрешается, как и не запрещено посещать родственников в РФ или Беларуси, но они должны сообщать руководству о таких поездках.
При этом тех, кто провалил проверку, которую проводит военная контрразведка MAD, переводят на должности с базовым уровнем допуска к информации.

Как пишет Bild, в Минобороны Германии подтвердили отказы русским немцам в службе на восточном фланге НАТО, но заверили, что военных, «имеющих семейные связи с Россией или Беларусью, не подвергают стигматизации или дискриминации».

Источник: ТАСС

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