Бундесвер отказывает русским немцам в службе на восточном фланге НАТО

Бундесвер (ВС ФРГ) отказывает русским немцам служить в бригаде в Литве по соображениям безопасности. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Издание поясняет, что немецкие военнослужащие проходят проверку на безопасность, и некоторые провалили ее из-за своих российских или белорусских корней. Продолжать службу в бундесвере им разрешается, как и не запрещено посещать родственников в РФ или Беларуси, но они должны сообщать руководству о таких поездках.

При этом тех, кто провалил проверку, которую проводит военная контрразведка MAD, переводят на должности с базовым уровнем допуска к информации.

Как пишет Bild, в Минобороны Германии подтвердили отказы русским немцам в службе на восточном фланге НАТО, но заверили, что военных, «имеющих семейные связи с Россией или Беларусью, не подвергают стигматизации или дискриминации».

Источник: ТАСС