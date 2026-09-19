Спикер парламента Ирана объявил о начале эры охоты на американские F-35 и F-15
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американские истребители F-35 и F-15 теперь становятся целями для иранских сил.
«Эра, когда ваши F-35 и F-15 будут выслеживать и сбивать, а вам придётся докладывать о них как о повреждённых, уже наступила», — написал Галибаф в соцсети X.
«То, что раньше было настоящим источником кошмаров, теперь стало повседневной реальностью. Привыкайте», — добавил он.
The era when your F-35s and F-15s get hunted down and you have to report them damaged🤏 has already begun.
What was once pure nightmare fuel is now the daily reality. Live with it. https://t.co/tmDxM34mzr pic.twitter.com/akQTYh5J5T — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) September 18, 2026
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