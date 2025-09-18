 Азербайджан отмечает День национальной музыки | 1news.az | Новости
Азербайджан отмечает День национальной музыки

Феликс Вишневецкий08:50 - Сегодня
Азербайджан отмечает День национальной музыки

Ежегодно в Азербайджане 18 сентября - в день рождения основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли - отмечается День национальной музыки.

Первая в Азербайджане и на всем мусульманском Востоке опера «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибейли впервые была поставлена 12 января 1908 года. С этой даты берет свое начало история профессиональной национальной оперы в республике.

В 1995 году Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал Распоряжение, согласно которому День национальной музыки стал отмечаться на государственном уровне.

34-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках программы Организации по проведению юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий приняла решение об официальном праздновании в 2008-2009 годах 100-летнего юбилея оперы Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун».

Первый Фестиваль национальной музыки, стартовавший в 2007 году и приуроченный к столетию первой в Азербайджане оперы, а также в целом азербайджанской композиторской школы, с успехом прошел в регионах страны. В его рамках во многих городах состоялись концерты, в которых приняли участие государственные музыкальные коллективы – Ансамбль танцев, Оркестр народных инструментов, Камерный оркестр, Молодежный симфонический оркестр, а также солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов. В их исполнении прозвучали знаменитые произведения азербайджанских композиторов.

С тех пор проведение музыкального фестиваля стало доброй традицией. Его открытие в Баку приурочено к Дню национальной музыки, а для участия в нем приезжают музыканты из многих стран мира.

