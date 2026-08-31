Ильхам Алиев поздравил Садыра Жапарова с 35-летием независимости Кыргызстана

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову по случаю 35-й годовщины независимости страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый Садыр Нургожоевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 35-й годовщины независимости братской Кыргызской Республики.

Сегодня Кыргызстан под Вашим руководством добился важных успехов в укреплении государственности, социально-экономическом прогрессе и масштабном созидании, завоевал высокий авторитет на международной арене. Как братская страна, мы радуемся успехам Кыргызстана так же, как и своим собственным.

Вызывает удовлетворение то, что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном, связанными традиционными узами дружбы и братства, развиваясь из года в год, достигли сегодня уровня союзничества и обрели новое содержание. Недавно состоявшийся мой государственный визит в Вашу гостеприимную страну продемонстрировал решимость к тесному партнерству и наличие широкой повестки сотрудничества, заложив основу нового этапа в истории азербайджано-кыргызских отношений.

Уверен, что азербайджано-кыргызские связи и союзничество в соответствии с интересами наших народов и впредь благодаря нашим совместным усилиям продолжат развиваться и укрепляться по восходящей линии.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а братской Кыргызской Республике — постоянного мира и процветания».