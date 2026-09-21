США планируют ввести новые масштабные санкции против МУС

Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести против Международного уголовного суда (МУС) масштабные санкции, которые могут серьезно ограничить его работу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что ограничения должны запретить большинство операций с МУС после переходного периода продолжительностью от шести до семи месяцев. Так суд может лишиться возможности проводить операции в долларах, что существенно ограничит доступ организации к мировой финансовой системе.