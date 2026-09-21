В Сумгайыте скоростной поезд сбил насмерть 38-летнего мужчину - ВИДЕО

В Сумгайыте скоростной поезд сбил насмерть 38-летнего Руслана Мамедханова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, инцидент произошел, когда мужчина пытался перейти железнодорожные пути.

От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По словам соседей, у Р.Мамедханова осталось двое несовершеннолетних детей. Очевидцы утверждают, что машинист поезда перед столкновением подавал звуковой сигнал, однако это не помогло предотвратить трагедию.

На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих структур. По данному факту проводится расследование.