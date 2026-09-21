«Азеришыг»: В двух районах столицы сегодня ожидаются перебои со светом

В Ясамальском и Низаминском районах Баку сегодня будут перебои с электроснабжением.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтно-ревизионных работ.

Так, на Ясамале света с 10:00 до 13:00 не будет у абонентов на улицах Арифа Мехтиева, Асада Ахмедова и Захида Халилова, а также на части проспектов Гусейна Джавида и Матбуат.

В Низаминском районе перебои с 10:00 до 14:00 будут наблюдаться на проспекте Бабека, а также 1-й и 4-й Поперечных улицах в поселке Кешля.

"После завершения работ абонентов на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".