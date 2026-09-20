Вниманию водителей: на дороге в бакинском поселке стартуют ремонтные работы

В понедельник, 21 сентября, с 09:00 на участке улицы Балоглана Багирова (от пересечения с ул. Магомедали Шафаи до ул. Сайяры Зейналовой) в поселке Маштага Сабунчинского района Баку начнутся ремонтные работы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Отмечается, что в зависимости от хода ремонтных работ движение транспортных средств на указанной территории может быть ограничено полностью или частично.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и во избежание возможных заторов заранее выбирать альтернативные маршруты движения.