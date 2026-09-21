В Баку возник пожар в 10-комнатном частном доме - ВИДЕО

В поселке Сабунчи одноименного района Баку возник пожар в частном жилом доме по улице И. Эфендиева.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что вызов о возгорании поступил на горячую телефонную линию "112".

К месту происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки.

Огонь в 10-комнатном частном жилом доме общей площадью 200 кв.м. уничтожил горючие конструкции одной комнаты на площади 20 кв.м., а также потолочное покрытие одной комнаты на площади 16 кв.м.

Большая часть дома была защищена от огня, пострадавших нет.