 Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов - ФОТО | 1news.az | Новости
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Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов - ФОТО

First News Media22:18 - Сегодня
Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев завоевал золотую медаль чемпионата мира среди ветеранов в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

В первый день соревнований члены азербайджанской сборной в возрастной категории M1 завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали.

Мамедали Мехтиев, выступавший в весовой категории 100 кг, одержал победу над всеми своими соперниками и стал чемпионом мира.

Абульфат Исмаилов (-60 кг), Махир Аббасов (-81 кг) и Джошгун Абдуллаев (-90 кг) удостоились бронзовых медалей.

Отметим, что Азербайджан представлен на чемпионате мира 30 дзюдоистами.

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