 Космический огород: Китай успешно вырастил в космосе более 20 видов растений | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Космический огород: Китай успешно вырастил в космосе более 20 видов растений

First News Media09:05 - Сегодня
Космический огород: Китай успешно вырастил в космосе более 20 видов растений

На данный момент Китай вырастил на орбите 20 с лишним сортов, относящихся к 14 видам растений, сообщили в Китайском научно-исследовательском центре подготовки космонавтов, где расценили это как веху, закладывающую основу для масштабного выращивания растений на борту космической станции.

Этот технический прорыв был отмечен на Первой всекитайской конференции по аэрокосмической медицинской инженерии в городе Тяньцзинь /Северный Китай/. Чжан Хунчжан, член экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-21", поделился фотографиями и видео процветающего "космического парка" на китайской космической станции, где были видны в том числе салат, морковь, подсолнечник, картофель и пшеница.

Для Китая эпоха продолжительных пилотируемых космических полетов началась в октябре 2021 года, когда члены экипажа "Шэньчжоу-13" Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу переехали в базовый модуль китайской космической станции "Тяньхэ".

"Длительное пребывание в космосе требует от нас уменьшения зависимости от доставки припасов с Земли. Так что проводимые нами эксперименты по созданию контролируемой экологической системы жизнеобеспечения /CELSS/ направлены на создание экосистемы в космосе, которая может регенерировать воду, воздух и пищу, сокращая зависимость от Земли и обеспечивая достижение даже самообеспеченности", - сказал эксперт Китайского научно-исследовательского центра подготовки космонавтов Бянь Цян.

Технология CELSS использует искусственно построенную, закрытую и контролируемую экосистему для обеспечения высокоэффективной рециркуляции и регенерации воздуха, воды и пищи находящимся на орбите космонавтам, создавая систему жизнеобеспечения и охраны здоровья, пригодную для долгосрочного проживания человека.

По словам Бянь Цяна, в настоящее время на борту космической станции непрерывно работают два типа установок для выращивания растений: одна - на основе субстратной культуры, а другая - по методу аэропоники. Вместе они предоставляют исследователям ценный опыт создания базовой системы жизнеобеспечения, которая опирается главным образом на физическую и химическую рециркуляцию, а биологическая регенерация играет вспомогательную роль.

"Более эффективная аэропонная установка была отправлена на космическую станцию в 2025 году. С тех пор нами был выполнен полный цикл выращивания пшеницы на орбите, а уже с использованием ее семян был организован второй раунд выращивания. Растение растет хорошо, близок сбор урожая", - рассказал эксперт.

Он не исключает, что по мере продвижения лунной программы у Китая появится "огород" и на Луне.

Поделиться:
576

Актуально

Общество

Некоторые маршруты выводятся из остановочного пункта «Шамахинка»

Общество

Проведена встреча по вопросам развития сферы образования в Карабахе - ФОТО

Общество

Названа дата завершения выплаты пенсий за сентябрь

Общество

После слов об армянском происхождении музыканта на концерте Акмаля прозвучала ...

В мире

Выборы в Госдуму: между официальными результатами и вопросами к процедуре - ВИДЕО

Эрдоган подарил младенцу золотую монету

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму

Катар не будет строить газопроводы в обход Ормузского пролива

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Крушение самолета в Германии: никто не выжил

Глава СГБ Грузии подал в отставку, получил новое назначение - ОБНОВЛЕНО

Имя нашего соотечественника увековечили в Канаде — ФОТО

Во Франции скончалась автор скандальной теории о поле Брижит Макрон

Последние новости

Выборы в Госдуму: между официальными результатами и вопросами к процедуре - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:38

Проведена встреча по вопросам развития сферы образования в Карабахе - ФОТО

Сегодня, 13:28

Как формируется доход в пирамидальных системах: важное предупреждение для граждан - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

Представители УЕФА провели предварительный осмотр Бакинского олимпийского стадиона

Сегодня, 13:17

Эрдоган подарил младенцу золотую монету

Сегодня, 12:53

Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

Сегодня, 12:50

Названа дата завершения выплаты пенсий за сентябрь

Сегодня, 12:43

TƏBİB о состоянии женщины, пострадавшей при падении рекламного щита

Сегодня, 12:38

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму

Сегодня, 12:35

Товарооборот Грузии и Азербайджана за 8 месяцев превысил $959 млн 

Сегодня, 12:30

Фархад Мамедов: Исторические и религиозные вопросы не должны оказывать влияния на мирный процесс

Сегодня, 12:27

После слов об армянском происхождении музыканта на концерте Акмаля прозвучала «Basqalı» Афтандила Исрафилова - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

«Baku ID 2026»: в Баку завершился международный инновационный фестиваль - ФОТО

Сегодня, 12:23

5 пилотов, оставивших след в истории Гран-при Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:21

Молодежи важно уметь отличать факты от пропаганды и манипуляций - Мнение

Сегодня, 12:18

Катар не будет строить газопроводы в обход Ормузского пролива

Сегодня, 12:15

Цены на нефть упали на фоне надежд на дипломатию вокруг Ирана

Сегодня, 12:10

Арзухан Ализаде: Те, кто не может решить проблему с пробками, должны извиниться перед гражданами

Сегодня, 11:45

Си Цзиньпин едет в Штаты

Сегодня, 11:42
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37