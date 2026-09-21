Космический огород: Китай успешно вырастил в космосе более 20 видов растений

На данный момент Китай вырастил на орбите 20 с лишним сортов, относящихся к 14 видам растений, сообщили в Китайском научно-исследовательском центре подготовки космонавтов, где расценили это как веху, закладывающую основу для масштабного выращивания растений на борту космической станции.

Этот технический прорыв был отмечен на Первой всекитайской конференции по аэрокосмической медицинской инженерии в городе Тяньцзинь /Северный Китай/. Чжан Хунчжан, член экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-21", поделился фотографиями и видео процветающего "космического парка" на китайской космической станции, где были видны в том числе салат, морковь, подсолнечник, картофель и пшеница.

Для Китая эпоха продолжительных пилотируемых космических полетов началась в октябре 2021 года, когда члены экипажа "Шэньчжоу-13" Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу переехали в базовый модуль китайской космической станции "Тяньхэ".

"Длительное пребывание в космосе требует от нас уменьшения зависимости от доставки припасов с Земли. Так что проводимые нами эксперименты по созданию контролируемой экологической системы жизнеобеспечения /CELSS/ направлены на создание экосистемы в космосе, которая может регенерировать воду, воздух и пищу, сокращая зависимость от Земли и обеспечивая достижение даже самообеспеченности", - сказал эксперт Китайского научно-исследовательского центра подготовки космонавтов Бянь Цян.

Технология CELSS использует искусственно построенную, закрытую и контролируемую экосистему для обеспечения высокоэффективной рециркуляции и регенерации воздуха, воды и пищи находящимся на орбите космонавтам, создавая систему жизнеобеспечения и охраны здоровья, пригодную для долгосрочного проживания человека.

По словам Бянь Цяна, в настоящее время на борту космической станции непрерывно работают два типа установок для выращивания растений: одна - на основе субстратной культуры, а другая - по методу аэропоники. Вместе они предоставляют исследователям ценный опыт создания базовой системы жизнеобеспечения, которая опирается главным образом на физическую и химическую рециркуляцию, а биологическая регенерация играет вспомогательную роль.

"Более эффективная аэропонная установка была отправлена на космическую станцию в 2025 году. С тех пор нами был выполнен полный цикл выращивания пшеницы на орбите, а уже с использованием ее семян был организован второй раунд выращивания. Растение растет хорошо, близок сбор урожая", - рассказал эксперт.

Он не исключает, что по мере продвижения лунной программы у Китая появится "огород" и на Луне.