Пассажирский автобус Хачмаз - Баку внезапно загорелся на ходу - ФОТО

В пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Хачмаз - Баку, произошел пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, случай зафиксирован сегодня в 16:40 на территории Шабранского района, когда транспортное средство двигалось в направлении столицы.

Так, внезапно загорелось одно из задних колес автобуса. Пассажиров оперативно эвакуировали из салона и предприняли первичные меры по тушению пламени. Однако из-за быстрого распространения огня ликвидировать возгорание своими силами на месте не удалось.

В итоге пожар удалось полностью потушить с помощью воды под высоким давлением на расположенной поблизости автомойке. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

С Хачмазского автовокзала на место инцидента был отправлен другой автобус, на котором пассажиры продолжили путь в Баку.