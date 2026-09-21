СМИ: США не будут наносить удары по позициям хуситов

Американские военные в ближайшей перспективе не будут наносить удары по позициям движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах", утверждает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации.

По ее словам, изначально президент США Дональд Трамп был настроен против ударов по хуситам, однако после разговора по телефону 17 сентября с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом Трамп отдал распоряжение Пентагону готовиться к атаке. 20 сентября американский лидер вновь изменил свою позицию. Как заявили изданию источники, "авиаударов США по хуситам проводиться не будет, по крайней мере пока".

Информации о причине изменения Трампом своего мнения по этому вопросу пока не приводится. "У США есть оборонное соглашение с Саудовской Аравией, и мы всегда будем защищать наших союзников", - заявили изданию по этой ситуации в Белом доме. При этом, указывает газета, отмена атаки последовала лишь незадолго до ее запланированного начала - командиры к тому времени уже определили список целей, а войска снаряжали боеприпасы в бомбардировщики.