В Польше прошел чемпионат Европы по мастерству управления трамваем - ВИДЕО

Варшава приняла XII чемпионат Европы по мастерству управления трамваями, известный как Tram-EM.

В состязании приняли участие 26 команд из разных городов Европы и австралийского Мельбурна. Местом проведения чемпионата стала улица Маршалковская, недалеко от Дворца культуры и науки.

Чемпионат был приурочен ко Дню общественного транспорта и ознаменовал 160-летие трамвайной сети в польской столице. Водители соревновались в точности управления, быстроте и точности торможения многотонных трамваев. Каждая команда состояла из двух человек: женщины и мужчины.

Одним из самых зрелищных испытаний стал «трамвайный боулинг» с гигантскими кеглями. Кроме этого, водители проходили тест на плавность хода, управляя трамваем с чашей воды. Отдельным испытанием стал контроль скорости с закрытым спидометром.

Победу в соревновании одержала команда из Праги.