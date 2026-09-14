Президенту Ильхаму Алиеву вручен сертификат «Премии Заида за человеческое братство» - ФОТО

14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдельсалама.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи Президента Ильхама Алиева и Мохаммеда Абдельсалама.

Было подчеркнуто успешное сотрудничество между нашей страной и Мусульманским советом старейшин. В то же время была затронута важная роль, которую Азербайджан играет на глобальном уровне в укреплении исламской солидарности. В этом контексте была отмечена значимость проходящей в Баку 7-й встречи мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств, а также Саммита Организации исламского сотрудничества, который пройдет в Азербайджане в следующем году. Подчеркивалось, что религиозные отношения в нашей стране регулируются на высоком уровне.

В ходе беседы было напомнено о том, что в начале этого года Президент Азербайджана был удостоен «Премии Заида за человеческое братство». Гость вручил главе государства сертификат этой премии.