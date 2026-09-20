«Реал» проиграл «Атлетико» в мадридском дерби - ВИДЕО

Мадридский «Реал» на выезде проиграл «Атлетико Мадрид» в столичном дерби в рамках матча 7-го тура испанской Ла Лиги.

Как сообщает 1news.az, встреча на «Рияд Эйр Метрополитано» завершилась со счетом 2:1.

На 52-й минуте при счете 0:0 центральный защитник «сливочных» Дин Хейсен получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Джулиано Симеоне. В ворота «Реала» был назначен 11-метровый, который реализовал Алехандро Гримальдо. Уже на 59-й минуте Джонатан Дэвид с передачи Симеоне удвоил преимущество «матрасников».

На 89-й минуте защитник «Реала» Антонио Рюдигер компенсировал один из пропущенных мячей. На большее у «королевского клуба» сил не осталось.

После шести матчей «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «матрасники» встретятся с «Алавесом» 10 октября, а подопечные Жозе Моуринью в этот же день проведут матч с «Вильярреалом».