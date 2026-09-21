Мощные взрывы прогремели на складе боеприпасов в Сирии: есть жертвы - ВИДЕО

В Алеппо в Сирии произошли взрывы, их слышно со стороны района Эль-Ис на окраине города.

Как сообщил телеканалу Al-Ikhbariya начальник службы гражданской обороны Фейсал Мухаммед Али, там находится военный склад, где произошли детонация боеприпасов.

"Поступила информация о жертвах и пострадавших, - отметил он. - Однако бригады спасателей и кареты скорой помощи пока не могут приблизиться к месту происшествия, чтобы их забрать".

Министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в переходном правительстве арабской республики Раед ас-Салех уточнил, что пострадали по меньшей мере четыре человека.

"Это только предварительные данные, детонация боеприпасов продолжается, - сообщил он. - Наши команды развернуты в районе Эль-Эйс к югу от города, где находится склад. Доступ к месту происшествия пока затруднен", - сказал он телеканалу.

Ас-Салех предупредил население о необходимости держаться подальше от опасной зоны. "Призываем граждан следовать нашим инструкциям, оставаться дома, не фотографировать и не приближаться к складу", - указал министр. По его словам, дороги в Эль-Эйс полностью перекрыты, территория оцеплена силами безопасности.