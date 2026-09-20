В Британии предложили создать реестр граждан, готовых добровольно записаться на случай войны

Либеральные демократы Великобритании призвали премьер-министра Энди Бёрнхэма создать специальный «чрезвычайный реестр», в который граждане смогут добровольно записываться на случай войны.

Как сообщает LBC, предполагается сформировать сеть гражданских добровольцев, которых власти смогут привлечь в случае нападения на Великобританию. В партии считают, что стране необходимо заранее организовать людей, готовых оказать помощь в чрезвычайной ситуации.

Представитель либерал-демократов по вопросам обороны заявил, что Великобритании «срочно» нужна подобная сеть, а политики должны более прямо говорить с населением об угрозах, с которыми может столкнуться страна.

В качестве примера инициаторы предложения привели Финляндию, где существуют механизмы привлечения граждан к обеспечению готовности государства в кризисных ситуациях. При этом конкретные обязанности людей, которые войдут в британский реестр, пока не определены.

Либерал-демократы также предложили создать отдельную должность государственного секретаря по вопросам гражданской готовности.

Инициатива прозвучала на фоне усиления дискуссии о безопасности Европы и возможной эскалации отношений с Россией. Представители НАТО заявляют о наличии планов защиты восточного фланга альянса в случае нападения.