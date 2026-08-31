Трамп пообещал «сильно ударить» по Ирану после атаки на ВС США в Иордании

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет мощный ответный удар по Ирану после ночной атаки на американские силы в Иордании. Об этом американский лидер сообщил телеканалу Fox News.

«Мы сильно по ним [Ирану] ударим», — сказал Трамп. По его словам, американская система ПВО перехватила все иранские ракеты, кроме одной, которую решили не сбивать, поскольку ожидалось, что она не поразит значимую цель.

Трамп также заявил, что Иран стремится к переговорам, однако выразил сомнение в том, можно ли доверять Тегерану при заключении возможной сделки. Американский президент добавил, что санкционное давление США на Иран продолжит усиливаться.

Источник: ТАСС