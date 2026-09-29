 Посол Азербайджана в Италии вручил верительные грамоты Президенту Серджо Маттарелле - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Посол Азербайджана в Италии вручил верительные грамоты Президенту Серджо Маттарелле - ФОТО

Редакция 1news19:15 - Сегодня
Посол Азербайджана в Италии вручил верительные грамоты Президенту Серджо Маттарелле - ФОТО

Новоназначенный посол Азербайджана в Италии Эльчин Гусейнли вручил верительные грамоты Президенту страны Серджо Маттарелле.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Италии, на встрече, состоявшейся после официальной церемонии, дипломат передал Президенту Серджо Маттарелле искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Посол заявил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией, основанные на взаимном уважении и доверии, вступили в новый этап с подписанием 20 февраля 2020 года в Риме «Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой». Он довел до внимания, что осуществленные за последние годы взаимные визиты на высшем и высоком уровнях представляют решающее значение с точки зрения дальнейшего укрепления азербайджано-итальянских связей дружбы и стратегического партнерства, институционального сотрудничества в политической, энергетической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, областях образования, культуры и других, а также связей между нашими народами.

Выразив признательность за приветствия Президента Азербайджана, Президент Серджо Маттарелла, в свою очередь, просил передать его приветствия своему коллеге. Он сказал, что с удовлетворением вспоминает свои визиты в нашу страну в 2018 и 2025 годах, а также визиты Президента Ильхама Алиева в Италию в 2020, 2022 и 2024 годах, встречи и беседы с ним.

С. Маттарелла подчеркнул исключительную значимость двусторонних связей своей страны с Азербайджаном, выразив уверенность в том, что эти отношения, основанные на дружбе и многомерном стратегическом партнерстве, будут успешно развиваться и впредь.

В завершение беседы Президент Маттарелла поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Италии.

Поделиться:
345

Актуально

Политика

Шахин Мустафаев встретился с президентом Ирана - ФОТО

Спорт

Апология лжи: Christian Solidarity International превращает провокацию в правозащиту

Общество

Госслужба сделала заявление из-за надписи на русском языке на памятнике шаху ...

Общество

В Лянкяране произошло ощутимое землетрясение

Политика

Шахин Мустафаев встретился с президентом Ирана - ФОТО

Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью - ФОТО

Посол Азербайджана в Италии вручил верительные грамоты Президенту Серджо Маттарелле - ФОТО

Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот госсекретарю МИД Польши

Гюльшен Пашаева: Южный Кавказ должен самостоятельно формировать архитектуру своей безопасности

Джейхун Байрамов выступил на заседании Контактной группы по Джамму и Кашмиру в Нью-Йорке - ФОТО

Си Цзиньпин призвал Трампа к регулярному диалогу и поддержал переговоры США с Ираном

Последние новости

В Риме состоялась встреча Лейлы Алиевой с секретарем Папской комиссии по священной археологии - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:43

Главой правительства Марокко впервые назначили женщину

Сегодня, 21:20

В Джалилабадском районе обнаружено новое поселение - ФОТО

Сегодня, 21:00

Шахин Мустафаев встретился с президентом Ирана - ФОТО

Сегодня, 20:40

Дело о групповом насилии в Пакистане: как медиа устроили разбор личной жизни гражданки Азербайджана

Сегодня, 20:32

Трамп спрогнозировал скорое завершение войны с Ираном

Сегодня, 20:00

Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью - ФОТО

Сегодня, 19:45

Нетаньяху предупредил о возможной атаке на Израиль перед выборами

Сегодня, 19:30

Посол Азербайджана в Италии вручил верительные грамоты Президенту Серджо Маттарелле - ФОТО

Сегодня, 19:15

ВС России сбросили авиабомбы на школу и жилые дома в Сумах: есть погибшие - ФОТО

Сегодня, 19:00

12-е ежегодное заседание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций пройдет в будущем году в Азербайджане

Сегодня, 18:45

Вынесен приговор «хаджи», совершившему кражи в мечети и молитвенной комнате «Dəniz Mall»

Сегодня, 18:30

Между Азербайджаном и Россией состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей в правовой сфере

Сегодня, 18:20

Джанни Инфантино разместил публикацию в связи со встречей с президентом Ильхамом Алиевым

Сегодня, 18:11

Ливни в Сакарье: подтоплены дома и дороги, занятия приостановлены в 12 школах

Сегодня, 18:07

«Выброси, разбей, но никому не отдавай»: что происходит с просроченными продуктами в Азербайджане?

Сегодня, 17:50

В Баку мужчина задушил свою жену из-за желания развестись

Сегодня, 17:46

В Ташкенте отметят 110-летие Насибы Зейналовой

Сегодня, 17:38

45-летний Алонсо решил остаться в Формуле-1

Сегодня, 17:31

OpenAI отказалась от запуска новой модели ИИ

Сегодня, 17:20
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя иСегодня, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55