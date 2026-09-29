Посол Азербайджана в Италии вручил верительные грамоты Президенту Серджо Маттарелле - ФОТО

Новоназначенный посол Азербайджана в Италии Эльчин Гусейнли вручил верительные грамоты Президенту страны Серджо Маттарелле.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Италии, на встрече, состоявшейся после официальной церемонии, дипломат передал Президенту Серджо Маттарелле искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Посол заявил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией, основанные на взаимном уважении и доверии, вступили в новый этап с подписанием 20 февраля 2020 года в Риме «Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой». Он довел до внимания, что осуществленные за последние годы взаимные визиты на высшем и высоком уровнях представляют решающее значение с точки зрения дальнейшего укрепления азербайджано-итальянских связей дружбы и стратегического партнерства, институционального сотрудничества в политической, энергетической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, областях образования, культуры и других, а также связей между нашими народами.

Выразив признательность за приветствия Президента Азербайджана, Президент Серджо Маттарелла, в свою очередь, просил передать его приветствия своему коллеге. Он сказал, что с удовлетворением вспоминает свои визиты в нашу страну в 2018 и 2025 годах, а также визиты Президента Ильхама Алиева в Италию в 2020, 2022 и 2024 годах, встречи и беседы с ним.

С. Маттарелла подчеркнул исключительную значимость двусторонних связей своей страны с Азербайджаном, выразив уверенность в том, что эти отношения, основанные на дружбе и многомерном стратегическом партнерстве, будут успешно развиваться и впредь.

В завершение беседы Президент Маттарелла поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Италии.