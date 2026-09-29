12-е ежегодное заседание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций пройдет в будущем году в Азербайджане

12-е Ежегодное заседание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) пройдет в 2027 году в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в социальной сети написал министр экономики Микаил Джаббаров.

«В рамках проходящего в Дохе 11-го Ежегодного заседания мы приняли участие в церемонии, организованной в связи с передачей Азербайджану права проведения следующего Ежегодного заседания по решению Совета управляющих AIIB. Выражаем благодарность за оказанное нашей стране высокое доверие. Это решение отражает прочное партнерство Азербайджана с AIIB, активную роль нашей страны на международных финансовых и инвестиционных платформах. Проведение столь представительного мероприятия в Азербайджане внесет вклад в дальнейшее расширение сотрудничества с международными финансовыми институтами, продвижение новых инвестиционных возможностей и поддержку устойчивого экономического развития», — отметил он.